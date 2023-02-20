Son Dakika! Depremin vurduğu 6 ilde eğitim öğretime verilen ara uzatıldı

Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem sonrası 10 ilde 1 Mart'a kadar eğitim öğrenime ara verilmesi hakkında konuştu. Özer, "Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1 Mart itibarıyla eğitim başlıyor. Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattık. Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim öğretime verilen ara ise 27 Mart'a kadar uzatıldı." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde 1 Mart'a kadar eğitime ara verilmesi sürecine ilişkin son bilgileri verdi.

"GEÇİŞ SÜRECİNİ İLÇE VE OKUL BAZLI SÜRDÜRECEĞİZ"

Özer, "10 ilimizde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğiz. 3 ayrı kategoride yer alan illerimizde okullarımızın sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda eğitim öğretime başlayacağız." dedi.

İL İL GEÇİŞ TAKVİMİ

Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eğitimin daha önceden de belirtildiği gibi 1 Mart'ta başlayacağını açıklayan Bakan, şöyle devam etti: "Eğitim yolu ile 10 ilimizi normalleştirmek için MEB olarak vatandaşımıza sağlamaya devam edeceğiz. 10 ilimizi valilerimiz, il milli eğitim müdürlerimiz, bakanlarımızla kapsamlı değerlendirmeye tabii tuttuk.

Birinci kategoride Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde 1 mart itibarıyla eğitime başlıyoruz.

İkinci kategoride Gaziantep ve Osmaniye var. Bu illerde verilen arayı 13 Mart'a kadar uzatıyoruz.

Üçüncü kategoride ise; Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. Bu illerimizde de 1 Mart tarihine kadar vermiş olduğumuz ertelemeyi 27 Mart tarihine kadar uzatıyoruz.

"DESTEKLEME KURSLARI VE HASTANE SINIFLARI AÇACAĞIZ"

Tüm hastanelerde hastane sınıfları açacağız. Depremzede çocuklar ve sağlık çalışanlarının çocukları yararlanacak. 1 Mart tarihi ile LGS ve YKS ye girecek öğrenciler için destekleme kursları açacağız. MEB olarak 10 ilde tüm ders kitaplarını yeniden bastırdık. 1 Mart itibari ile ulaştıracağız. Depremzede öğrencilerimizin tüm kırtasiye ihtiyaçlarını biz karşılayacağız. Çadır ve konteyner kentlerde çadır sınıflar oluşturacağız. Sağlam raporu olmayan hiçbir binada eğitim öğretimi başlatmayacağız"