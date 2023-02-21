Son Dakika: Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 310'a yükseldi

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı artıyor. AFAD, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 42 bin 310'a yükseldiğini belirterek, "Bölgeden 448 bin 18 vatandaşımız tahliye edilmiştir." açıklamasında bulundu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara neden oldu. Depremlerde binlerce bina yıkılırken, çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR

Depremlerle ilgili son durumu aktaran AFAD, yaşamını yitirenlerin sayısının 42 bin 310'a yükseldiğini belirtti. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bölgeden 448 bin 18 vatandaşımız tahliye edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

BÖLGEDE 14 BİN 740 ARAMA KURTARMA PERSONELİ VAR

Depremlerin ardından 7.184 artçı depremin meydana geldiğini kaydeden AFAD, açıklamasında şunları aktardı: "Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 14.740 arama kurtarma personeli görev yapmaktadır. Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Yerel Güvenlik, Yerel Destek Ekipleri ve 5.396 gönüllü dahil olmak üzere, sahada görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 242.392'dir.

13 BİN 700 ARAÇ ÇALIŞMALARA KATILIYOR

Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 13.700 aracın görevi devam etmektedir. Afet bölgelerine 38 Vali, 160 Mülki İdare Amiri, 19 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü görevlendirilmiştir. Ayrıca, uluslararası yardımların koordinasyonu için 12 büyükelçi ve 15 Dışişleri Bakanlığı personeli bölgede görevlendirilmiştir.

11 BİN 907 SORTİ

Bölgeye, personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuştur. Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 116 helikopter ve 78 uçak görev yapmakta olup bugüne toplam 11.907 sorti yapılmıştır.

38 GEMİ AFET BÖLGESİNDE

Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Milli Savunma Bakanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından toplam 38 gemi görev yapmaktadır.

301 BİN 289 ÇADIR KURULDU

Bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlar ile uluslararası ülke ve kuruluşlar tarafından sevk dilen 301.289 çadırın kurulumu gerçekleştirilmiştir. Bölgede kurulan konteyner sayısı 6.375'tir.Bölgeye toplamda 3.354.316 battaniye sevk edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 78.500 kişiye geçici barınma hizmeti, 79.720 barınma malzemesi verilmiştir.

375 MOBİL MUTFAK SEVK EDİLDİ

Kızılay, AFAD, MSB, Jandarma ve Sivil Toplum Kuruluşlarından (İHH, Hayrat, Beşir, TDV, İnisiyatif Dernekleri) bölgeye toplam 375 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 40 mobil fırın ve 361 hizmet aracı bölgeye sevk edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2.179.630 beslenme hizmeti verilmiştir. Afet bölgesinde 55.785.367 sıcak yemek, 9.487.845 çorba, 13.465.878 kumanya ve paketli gıda, 27.059.350 su, 60.377.166 ekmek, 3.189.954 içecek dağıtımı yapılmıştır.

VATANDAŞLARA PSİKOSOSYAL DESTEK VERİLİYOR

4 Mobil Sosyal Hizmet merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya illerine gönderilmiştir. Bölgeye deprem bölgesine sevk edilen personel sayısı 3.099, deprem bölgesi dışında 3.362 personel ve 1.519 araç sevk edilmiştir. Deprem bölgesinde 497.093, deprem bölgesi dışında 201.151 olmak üzere toplam 698.244 kişiye psikososyal destek verilmiştir."

HATAY'DA PEŞ PEŞE DEPREM

Öte yandan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay, peş peşe iki defa sallandı. Dün 20.04'te Defne ilçesi 6.4, Samandağ 5.8 ile sallandı. Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezi Birimi'nden (SAKOM) yapılan açıklamada, "18'i ağır olmak üzere 294 vatandaşımız, sağlık birimlerince çevredeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Maalesef, 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Son depremden dolayı tedirgin olan vatandaşlarımız için gece boyunca 6 bin çadır bölgeye gönderilmiştir. Çadır sevkiyatı, gün boyunca hava ve kara yoluyla devam edecektir." ifadelerini kullandı.