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Son dakika! AK Partili Elitaş: Seçimin ertelenmesi söz konusu değil

Son dakika! AK Partili Elitaş: Seçimin ertelenmesi söz konusu değil

Son dakika! AK Partili Elitaş: Seçimin ertelenmesi söz konusu değil
Kamusaati
Kamusaati
27 Şubat 2023 Pazartesi 15:51

Son dakika! 14 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından erteleneceği yönündeki iddialara noktayı AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş koydu. Elitaş, "Seçimin ertelenmesi söz konusu değil" dedi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yarın Meclis'e gelecek olan EYT çalışması ve ertelenmesi gündeme gelen seçim süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"İLK GÜNDEM MADDEMİZ EYT"

Elitaş yaptığı açıklamada "TBMM 6 Şubat'tan itibaren 21 günlük bir ara verdi. Bölge milletvekillerimiz ve tüm Milletvekillerimiz deprem bölgesinde bulunmak istediler. Onun için TBMM çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verildi. Yarın TBMM Genel Kurulu çalışmalarına başlıyor. İlk gündem maddemiz EYT. Tüm partilerimiz destek verirse EYT ile ilgili 4 maddelik yasa teklifinin görüşmelerine yarın başlar Çarşamba günü de nihayete erdiririz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"SEÇİMİN ERTELENMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Elitaş, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçim sürecine ilişkin ise "Seçimin ertelenmesi söz konusu değil." açıklamasında bulundu.

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