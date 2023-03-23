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Şişli Belediyesi'ne gelen eski temizlik işçisini yaka paça dışarı attılar

Şişli Belediyesi'nde önceden temizlik işçisi olarak çalışan adam, evrak işlemlerini halletmeye geldiği belediyede güvenlik görevlileri tarafından yaka paça dışarıya atıldı. Skandal görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şişli Belediyesi'ne gelen eski temizlik işçisini yaka paça dışarı attılar
Kamusaati
Kamusaati
23 Mart 2023 Perşembe 21:28

Şişli Belediyesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olay, görenleri şaşkına çevirdi. Belediyede önceden temizlik işçisi olarak çalıştığı ve kısa süre önce işine son verildiği öğrenilen bir adam, evrak işlemleri için belediyeye geldi.

YERLERDE SÜRÜKLEDİLER

Adam burada kendisini gören güvenlik görevlileri tarafından saldırıya uğradı. Görevlilere direnen adam vatandaşların gözleri önünde yaka paça dışarıya atıldı. Yaşananlar kameralara saniye saniye yansıdı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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