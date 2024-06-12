Şırnaklı tırcıların Irak'ta öldüren kavgası! Defalarca bıçaklayıp kaçtılar
rak'a yük taşıyan Şırnaklı tanker şoförleri arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Reşit Karatay, aldığı bıçak darbesi ile hayatını kaybetti. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, Karatay'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Habur Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye getirildi.
Irak'n Zaho kentinde Şırnaklı tanker şoförleri arasında çıkan bıçaklı kavgada Reşit Karatay, hayatını kaybetti. Şüpheliler kaçarken, kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ARTIŞMANIN ARDINDAN BIÇAKLARA SARILDILAR
Olay, dün öğle saatlerinde Irak'ın Zaho kentindeki tanker sahasında meydana geldi. Bölgeye yük taşıyan Şırnaklı tanker şoförleri arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.
BIÇAKLADIKTAN SONRA KAYIPLARA KARIŞTILAR
Kavgada Reşit Karatay, vücuduna aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Karatay, kurtarılamadı.
TIR ŞOFÖRÜNÜN CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
Karatay'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Habur Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye getirildi. Cenaze, Silopi ilçesi Babındak köyünde defnedilecek.
CİNAYET ANI KAMERADA
Güvenlik kamerasına yansıyan olayda kalabalık grubun Reşit Karatay'a defalarca bıçak sapladığı görülüyor. Talihsiz adam aldığı darbelerle yere yığılırken saldırganlar ise olay yerinden kaçıyor.