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Selin vurduğu Şanlıurfa'da su seviyesi 2 metre yükseldi, tarihi Balıklıgöl taştı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkım yaşattığı Şanlıurfa'yı bu kez sel suları vurdu. Merkez Eyyübiye ilçesinde bulunan tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde su seviyesinin 2 metre yükselmesiyle su taşkını meydana geldi. Yerleşkenin çevresi polis ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle çevrildi.

Selin vurduğu Şanlıurfa'da su seviyesi 2 metre yükseldi, tarihi Balıklıgöl taştı
Kamusaati
Kamusaati
15 Mart 2023 Çarşamba 12:54

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak, merkez Eyyübiye ilçesinde bulunan tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde su taşkınına sebep oldu.

GÜVENLİK ŞERİDİYLE ÇEVRİLDİ

Suyun renginin de değiştiği gözlenen yerleşkenin çevresi, güvenlik amacıyla polis ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle çevrildi.

SU SEVİYESİ 2 METRE YÜKSELDİ

Yerleşkede bulunan Ayn Zeliha Gölü'nde su seviyesi yaklaşık 2 metre yükseldi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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