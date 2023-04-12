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Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilen Savcı Sayan: Aslolan milletin gönlündeki liste

Milletvekili olmak için Ağrı Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Savcı Sayan, AK Parti tarafından İzmir 1'inci bölgede 6'ıncı sıradan aday gösterildi. AK Parti'nin o bölgeden son seçimlerde 4 milletvekili çıkarması nedeniyle işi çok zor olan Sayan, "Aslolan Milletin gönlündeki, vicdanındaki listedir. Neticede onların vekili olmak için aday olduk. Bugün vira Bismillah deyip başladık. Allah bizi milletimize mahçup etmesin" paylaşımında bulundu.

Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilen Savcı Sayan: Aslolan milletin gönlündeki liste
Kamusaati
Kamusaati
12 Nisan 2023 Çarşamba 11:56

Ak Parti, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Ak Parti, Milletvekili olmak için Ağrı Belediye Başkanlığından istifa eden Savcı Sayan'ı İzmir'den 6. sıradan milletvekili adayı gösterdi.

Ak Parti son seçimlerde o bölgeden 4 milletvekili çıkarması nedeniyle Savcı Sayan'ın işi çok zor. Belediye başkanlığı görevinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emriyle istifa ettiğini öne süren Savcı Sayan, "Cumhurbaşkanımız bana 'Meclis'te olmanız gerekiyor' dedi. Öyle uygun gördüler, ben de kabul ettim" demişti.

Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Savcı Sayan, "Aslolan Milletin gönlündeki, vicdanındaki listedir. Neticede onların vekili olmak için aday olduk. Bugün vira Bismillah deyip başladık. Allah bizi milletimize mahçup etmesin" ifadelerini kullandı.

Öte yandan CHP'den istifa ettikten sonra AK Parti'ye geçen Savcı Sayan, Kasım 2015 Genel Seçimleri'nde de İzmir'den milletvekili adayı olmuş ancak seçilememişti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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