0
0
0
0
2024 Hacamat Günleri
2024 Hacamat Günleri
1
2024 Para Listesi
2024 Para Listesi
0
1
Kargo fiyat
Kargo fiyat
0
2024
2024
0
Havuz gebe
Havuz gebe
0
TYP KADRO 2024
TYP KADRO 2024
166
Mal varlığı
Mal varlığı
0

Şanssız an! Samet ve Altay'ın anlaşmazlığında Portekiz golü buldu

A Milli Futbol Takımımız, Portekiz'le oynadığı EURO 2024 F Grubu ikinci maçının ilk yarısında Samet Akaydin ve Altay Bayındır'ın anlaşmazlığında kalesinde şanssız bir gol gördü.

Şanssız an! Samet ve Altay'ın anlaşmazlığında Portekiz golü buldu
Kamusaati
Kamusaati
22 Haziran 2024 Cumartesi 23:05

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya geldi.

BVB Stadı’nda oynanan karşılaşmada Alman hakem Felix Zwayer düdük çaldı.

Felix Zwayer’in yardımcılıklarını ise Stefan Lupp ve Marco Achmüller üstlendi.

Kalemizde şanssız bir gol gördük

Bu müsabakanın ilk yarısında ise A Milli Futbol Takımımız kalesinde çok şanssız bir gol gördü.

Dakikalar 29'u gösterdiğinde Samet Akaydin ve Altay Bayındır, büyük bir anlaşmazlık yaşadı.

Altay ve Samet anlaşamadı

Joao Cancelo'dan gelen topu Samet, ceza sahası dışı sol çaprazından kaleci Altay'a aktarmak istedi. Altay da bu esnada kalesinden açılmıştı ve isabetsiz pas ağlarla buluştu.

Yapılan bu hata sonucunda ise milli futbolcularımızın üzüntüleri ekranlara yansıdı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem
0
BtcTurk neden giriş yapılmıyor?, BtcTurk saldırı mı oldu? Kripto para borsası BtcTurk ne oldu şimdi ne olacak?
BtcTurk neden giriş yapılmıyor?, BtcTurk saldırı mı oldu? Kripto para borsası BtcTurk ne oldu şimdi ne olacak?
0
Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi
Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.