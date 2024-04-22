Şampiyonluk maçında ilginç anlar! Ekrem İmamoğlu sevinçle alkışlarken, eşinin üzüntüsü kameralara yansıdı

CHP'li Afyonkarahisar Belediyesi, kentte bulunan sığınmacıların ruhsatsız iş yerlerini mühürleme kararı aldı. Belediye Başkanı Burcu Köksal, zabıta ekiplerinin işlemlerini yerinde takip ederek dükkanları mühürledi ve mültecilerin iş yeri açmalarına engel olacağını, şehirden ayrılmaları için gerekenin yapılacağını ifade etti. Köksal, seçim vaadi olarak kentteki mültecilerin gönderileceğinin sözünü vermişti.