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Şampiyonluk maçında ilginç anlar! Ekrem İmamoğlu sevinçle alkışlarken, eşinin üzüntüsü kameralara yansıdı

Şampiyonluk maçında ilginç anlar! Ekrem İmamoğlu sevinçle alkışlarken, eşinin üzüntüsü kameralara yansıdı

Şampiyonluk maçında ilginç anlar! Ekrem İmamoğlu sevinçle alkışlarken, eşinin üzüntüsü kameralara yansıdı
Admin
Admin
22 Nisan 2024 Pazartesi 12:52

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi 2023-2024 sezonunda karşılaştığı Eczacıbaşı Dynavit'i yenerek şampiyon oldu. Karşılaşmayı takip eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun Fenerbahçe'nin şampiyonluğu karşısındaki üzgün halleri kameraya yansıdı.

Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit final serisinin son maçında şampiyon Fenerbahçe Opet oldu. Maçın bitiş düdüğüyle, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun üzüntüsü kameraya yansıdı.

FENERBAHÇE OPET ŞAMPİYON OLDU

Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin 5. maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Opet, rakibi Eczacıbaşı Dynavit'e set dahi vermeden galip gelerek şampiyonluğa ulaştı.

EKREM İMAMOĞLU SEVİNDİ, DİLEK İMAMOĞLU ÜZÜLDÜ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu da maçı izleyenler arasındaydı. Fenerbahçe Opet'in şampiyon olmasıyla birlikte, Dilek İmamoğlu'nun üzüntüsü kameralara yansıdı. Öte yandan Ekrem İmamoğlu ise o anlarda alkış tuttu.

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