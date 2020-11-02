Rıza Bey ve Doğanlar apartmanlarının çürük raporu vardı Çok sayıda vatandaşa mezar olan 2 bina için de çürük raporu hazırlandığı ortaya çıktı. Raporda iki bina için de "Beton kalitesi düşük", "Dayanıksız", "Büyük risk" tespitleri var

Rıza Bey ve Doğanlar apartmanlarının çürük raporu vardı

Rıza Bey ve Doğanlar apartmanlarının çürük raporu vardı Çok sayıda vatandaşa mezar olan 2 bina için de çürük raporu hazırlandığı ortaya çıktı. Raporda iki bina için de "Beton kalitesi düşük", "Dayanıksız", "Büyük risk" tespitleri var

İzmir'de cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde çok sayıdaki vatandaşımız hayatını kaybetti ve yaralandı.

Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremde yerle bir olan İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Doğanlar ve Rıza Bey apartmanları için ilçe belediyesinin 2012 ve 2018’de ‘çürük’ raporu verdiği ortaya çıktı.

BİNA SAKİNLERİ ANLAŞMAYA VARAMADI

Doğanlar Apartmanı hakkında düzenlenen rapor sonrasında yetkililer, Dokuz Eylül Deprem Uygulaması’ndan rapor alınmasını tavsiye etti.

Ancak zemin kattaki kafede toplanan apartman sakinleri anlaşmaya varamadı.

Bazı daire sakinleri rapor alınması konusunda görüş bildirirken bazılarının ise evlerinden çıkmamak için rapor alınmasını kabul etmediği, yaşanan tartışmaların ardından da o raporun alınmadığı ileri sürüldü.

YÜKSEK RİSK RAPORU

Belediyelerin iki apartman için hazırladığı raporlarda, ikisinin de 1975 tarihli yönetmeliğe göre yapıldığı vurgulandı. Beton kalitelerinin düşük olduğu, yüksek risk taşıdıkları belirtildi.

MANTOLAMA İLE BU İŞ KAPATILDI

Yıkım için anlaşamayınca çoğunlukla kiracıların oturduğu belirtilen Rıza Bey Apartmanındaki ev sahiplerinden bazıları evlerini satarak taşındığı belirtildi.

Rapora rağmen tahliye edilmediği anlaşılan binanın hemen arkasındaki binada yaşayan İrfan Güneş şunları söyledi;

(Rıza Bey Apartmanı-Yıkılmadan önce)

“Ben de çürük raporunun verildiğini duydum. Daha sonrasında güçlendirme yapılmış ve mantolama ile bu iş kapatılmış. Zor bir durum. Allah insanlara yardım etsin. Mantolama yapıldıktan sonra insanlar oturmaya devam etmişler. Sonuçta bina doluydu. Bizim binamızda da hasar var ama küçük düzeyde. Bunlar yapıyla alakalı kusurlardır.”