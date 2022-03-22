Resmi Tatillerde EFT ve Havale İşlemi Yapılabilir mi? FAST para tranferi nedir?

Resmi tatillerde havale işlemleri ve eft yapılabilir mi? Vatandaşlar özellikle resmi tatillerde hangi işlemlerin yapılacağını merak ediyor. Banka ve EFT işlemleri ile ilgili merak edilenler kamusaati.com adresimizde.

Kamu kurum ve kuruluşları bayramlarda resmi tatil yaptığından dolayı resmi kurumlarda herhangi bir işlem gerçekleştirememektedir. Bu durum özellikle bankacılık işlemlerinde büyük aksamalara neden olmaktadır. Peki resmi tatillerde banka işlemi ve EFT yapılabilir mi? İşte merak edilenler.

EFT olarak adlandırılan elektronik para transfer işlemi 2 farklı banka arasında gerçekleşen bir transfer sürecidir. Hafta sonları yani cumartesi ve pazar günleri ile resmî tatillerde EFT işlemi yapılmamaktadır. Para gönderebilirsiniz ama gönderildiği para hesaba hafta içi düşmektedir .

Bankalarda otomatik işlem onaylı ve elle yapılan onaylı işlemler olmak üzere 2 tür işlem bulunmaktadır. Örneğin bankanızdaki hesaptan aynı bankada bulunan bir hesaba para aktarmak istediğinizde bu işlem otomatik olarak bankanın sistemleri tarafından yapılmaktadır. Girilen tüm bilgiler bankada bulunan hesap ile eşleşiyorsa işlem aktarım modülleri tarafından yapılacaktır. Bu nedenle resmi tatil günlerinin hepsinde havale işlemlerinizi hiçbir aksama olmadan gerçekleştirebilirsiniz. Sadece bilgi eksikliği ya da yanlışlığı gibi durumlarda havale işlemlerinizde aksama olacaktır.

EFT ise bir bankadan başka bir bankaya para aktarma işlemidir. Bu işlem bankaların otomasyon sistemleri tarafından otomatik olarak gerçekleştirilemez. A bankasından B bankasına bir hesap doğruluğu teyit işleminin yapılmasının ardından dijital ortamdan merkez bankasına iletilen işlem için merkez bankası tarafından manuel onaylama işlemi yapılır. Merkez bankasının resmi tatillerde işlem yapmaması nedeni ile bankalarda işleminize cevap verecek bir çalışan bulunmadığından dolayı resmi tatil günlerinde EFT işleminizi gerçekleştiremezsiniz.