"Polis bile buraya giremez" videosu çektiler, ekipler evlerinden aldı

Konya'da zehir tacirlerine yönelik bir operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Mahkemece tutuklanan şahısların, geçtiğimiz günlerde mahallerini anlattıkları bir videoda "Polis bile buraya giremez" dediği ortaya çıktı.

Konya'da özel harekat ekibi eşliğinde uyuşturucu ticaretine yönelik bir mahalleye düzenlenen operasyonda 6 kişi tutuklandı. Şahısların geçtiğimiz dönemde mahallelerinde çekilen bir videoda, "Buraya polis bile giremez" dediği öğrenildi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yapan Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'ne yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi. 3 özel harekat timi, 2 çevik kuvvet timi eşliğinde 180 polisin katılımıyla daha önce belirlenen adreslere yapılan baskında, mahallenin giriş ve çıkışları kapatıldı. Dronla havadan da takip edilen operasyonda, evlerde eğitimli 2 köpekle de arama yapıldı. Şüphelilerin evlerinin yanı sıra mahalledeki, metruk binalar ve boş arazilerde de arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 190 uyuşturucu hap, 2 parça halinde 166 gram eroin, bir kök kenevir, 25 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, bir adet uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi ve 3 pompalı tüfek ele geçirildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda 6 kişi de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"POLİS GİREMEZ" DEMİŞLERDİ

Bir sosyal medya platformunda " Türkiye'nin tehlikeli ve girilemez mahalleleri" şeklinde içerik üreten M.Ö. isimli fenomen, Tatlıcak Mahallesi'nde aynı içerikteki videoyu çekerek sosyal medya hesabından yayınladı. Fenomenin röportaj yaptığı "Bu mahalleye polis dahi giremiyor" diyen mahallede yaşayan bir kişinin polis kamerasına "Sizin sayenizde mahallemiz daha sakin" demesi ise dikkat çekti.