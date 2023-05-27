Pervin Buldan: Tutukluların serbest kalması için oy verin

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim ittifakı yaptığı ve söz verdiği HDP, terör suçundan tutukluların serbest kalması için son şans olarak 28 Mayıs'ı gösteriyor.

14 Mayıs seçimleri öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun serbest bırakılacağını söylediği Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Gülten Kışanak gibi terör suçluları için HDP oy istemeye devam ediyor.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, merkez Bağlar ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Buldan, ilçedeki bir yasevinde yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde istedikleri sonucu alamadıklarını belirterek, "Yapacağımız tercih hepimiz açısından bir kez daha kaderimizin belirleneceği bir tercih olacaktır." diye konuştu.

"Tutukluların serbest kalmasını istiyoruz"

Yarınki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda iki isimden birinin tercih edileceğini anlatan Buldan, şunları kaydetti: