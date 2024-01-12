Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 5 askerimiz şehit oldu, 8 askerimiz yaralandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çatışma çıktı. Çatışmada 5 askerimiz şehit oldu, 3'ü ağır 8 askerimiz yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 8 askerimiz şehit oldu.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden acı haber geldi. Üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle askerler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 8 askerimiz şehit düştü, 3'ü ağır 8 askerimiz yaralandı.

PENÇE-KİLİT BÖLGESİNDE 8 ASKERİMİZ ŞEHİT

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.

12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."