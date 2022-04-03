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Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Pakistan Ulusal Meclisini feshetti! Pakistan Seçime Gidiyor

Hakkında görevden alınması için gensoru önergesi verilen Pakistan Başbakanı Imran Khan'ın hükümetini devirmek için kurulan komplonun arkasında ABD'nin olduğunu iddia etmesinin ardından Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, erken seçim isteyen Başbakan Khan'ın çağrısı üzerine meclisi feshetti.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Pakistan Ulusal Meclisini feshetti! Pakistan Seçime Gidiyor
Ömer
Ömer
03 Nisan 2022 Pazar 17:22

Cumhurbaşkanı Alvi, Meclisin feshedildiğine ilişkin yaptığı resmi açıklamada, "Pakistan Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi, Pakistan Başbakanı'nın Pakistan İslam Cumhuriyeti Anayasası'nın 48'nci maddesi ile birlikte okunan 58'nci maddesi uyarınca Ulusal Meclisi feshetme tavsiyesini onayladı” denildi.

Pakistan Başbakanı İmran Han'a yönelik güvensizlik oylaması parlamentoda reddedildi. Başbakan Han'ın destekçileri meclis önünde Khan'a destek gösterisinde bulundu. Güvensizlik oylamasının reddedilmesini protesto eden muhalefet destekçileri ise, parlamento önünde hükümet karşıtı sloganlar attı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #pakistan #darbe #meclis #seçim
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