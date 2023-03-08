Özgür Özel: Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret edecek

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret edeceğini söyledi.

Altılı masada kriz çözüldü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı oldu.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasının ardından HDP'ye yönelik mesajlar verilmeye başlandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu Ana Haber'e katıldı.

Gündeme ilişkin önemli mesajlar veren Özel, Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret edeceğini söyledi.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ MEKTUPTA BAKANLIK İSTEDİ

Partimiz HDP, aynen İYİ Parti gibi meşruiyetini halktan almıştır. Üstelik, halk HDP’ye partinizden daha fazla ilgi göstererek HDP’yi Türkiye’nin üçüncü partisi yapmıştır. Zaten Meclis sıralarında HDP ile yan yana olup komisyonlarda da aynı masada oturuyorsunuz. Ayrıca zaman zaman Meclisimizi, HDP Milletvekili Sayın Nimetullah Erdoğmuş yönettiğinden, Meclis’teki varlığımızı da biliyorsunuzdur. Kendinize hak gördüğünüzü başkasına çok görmeyin

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu Ana Haber'e katıldı.

Gündeme ilişkin önemli mesajlar veren Özel, Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret edeceğini söyledi.

"Kılıçdaroğlu ziyaret edecek"

"Tüm seçmenlerden oy isteyeceğiz. AK Parti'ye helal olan, CHP'ye haram olamaz." diye konuşan Özel “Kemal Kılıçdaroğlu tüm partileri ziyaret edecek. Buna HDP de dahil. Tüm seçmenlerden oy isteyeceğiz. AK Parti'ye helal olan, CHP'ye haram olamaz” dedi.

Öte yandan bilindiği üzere İyi Parti, HDP'nin ittifaka katılmasının karşısında olduğunu belirtmişti.

"Bakanlık gibi alışveriş olması mümkün değil"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün yaptığı açıklamada HDP ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Dün kavga edilmeyen konuda görüşme bile problem yaratıyorsa herkesin dikkat etmesi lazım. O masada defalarca iddia edildiği gibi, o masada HDP yok. Mithat Hoca'nın söylediğine göre kendileri de ikrar ediyor. Zaman zaman HDP yöneticilerinden farklı söylemler oldu. Ben o söylemlerin her birini bu ucube sistem ateşine odun atmaktır dedim. Bu sağduyunun devam etmesi ve derinleşmesi gerekiyor. Bakanlık gibi alışveriş olması mümkün değil.

"CHP, HDP ile görüşebilir"