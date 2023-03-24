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Optimar'dan son seçim anketi: Erdoğan zirvede Kılıçdaroğlu düşüşte

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde seçmenin nabzını tutan Optimar'ın, son anketinde seçmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan yönünde karar kıldı...

Optimar'dan son seçim anketi: Erdoğan zirvede Kılıçdaroğlu düşüşte
Kamusaati
Kamusaati
24 Mart 2023 Cuma 14:54

Türkiye'de seçimlere sayılı günler kaldı...

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere karşı tüm partilerin hazırlıkları da devam ediyor.

Cumhur İttifakı'ndan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında uzun süredir kriz masasında olan Millet İttifakı'nda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı resmileşti.

Partiler 2023 için seçim çalışmalarına başlarken anket şirketleri de seçmenin nabzını tutmaya devam ediyor.

Son olarak Optimar Araştırma da, 13-18 Mart arasında son seçim anketini gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı adaylarından kime oy vereceksiniz anketinde çıkan sonuçlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önde tamamlarken Muharrem İnce'nin muhalefet bloğundan aldığı oylarda artış yaşandı.

Detaylı sonuçlar şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 47,4

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 45,3

Muharrem İnce: Yüzde 6,5

Sinan Oğan: Yüzde 0,7


Kaynak: Kamu Saati Özel
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