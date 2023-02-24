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OHAL bölgesindeki öğretmenlerin mazeret tayini hakkı 3'e çıkarıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, afet bölgelerinde görev alan öğretmen ve personelin, yılda 2 kez olan tayin hakkını 3'e çıkardıklarını duyurdu.

OHAL bölgesindeki öğretmenlerin mazeret tayini hakkı 3'e çıkarıldı
Kamusaati
Kamusaati
24 Şubat 2023 Cuma 19:04

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlık binasında bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ana gündem maddelerinden birinde ise büyük felaketin yaşandığı illerde görev alan öğretmen ve personel yer aldı.

Bakanlık, Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde görev yapan öğretmen ve MEB personeline ilişkin yeni bir karar aldı.

Tayin hakkı 3'e çıktı

Alınan karar ile öğretmenlerin yılda 2 kez yaptığı mazeret tayini hakkı, bu yıl deprem nedeniyle3'e çıkarıldı.

Ayrıca personelden eşini veya çocuğunu deprem nedeniyle kaybedenler ile kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin (eş, çocuk, anne, baba) bulunduğu ilde tedavisi mümkün olmadığını belgelendirenler de yer değiştirme başvurusu yapabilecek.

Ayrıntılar kılavuzda yayınlanacak

Başvuruları onaylanan personelin atanmak istedikleri ildeki norm kadro ve pozisyon durumuna bakılmaksızın atamaları gerçekleştirilecek.

Bir diğer yandan yer değişikliğine ilişkin ayrıntılar, yayınlanması beklenen kılavuzda yer alacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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