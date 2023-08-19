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Öğretmenlerin eş tayini ve iller arası yer değiştirme başvurusu ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB), her ikisi de sözleşmeli öğretmen olan eşlerin aile birliğine bağlı iller arası yer değiştirme başvurularının 21 Ağustos'ta başlayacağı bildirildi.

Öğretmenlerin eş tayini ve iller arası yer değiştirme başvurusu ne zaman başlayacak?
Kamusaati
Kamusaati
19 Ağustos 2023 Cumartesi 00:03

MEB'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan sözleşmeli öğretmenler ile 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlardan her ikisi de 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlamayan ve farklı illerde görev yapan eşlerin aile birlikteliğini sağlamak amacıyla iller arası yer değiştirme işlemlerine yönelik duyuru yayımlandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öğretmenler, 21-25 Ağustos 2023 tarihleri arasında duyuru ekinde yer alan dilekçeyi doldurarak yer değişikliği başvurusunda bulunabilecekler. Başvuru tarihlerinin öğretmenlerin yaz tatili dönemi içinde olması sebebiyle dilekçeler istenilen il milli eğitim müdürlüğüne verilebilecek. Belirlenen şartlara uygun olanların atamaları gerçekleştirilerek ilgililere kısa mesaj yoluyla bilgi verilecek."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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