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Öğrenci yurdunda TÜBİTAK birincisine işkence iddiası! Koç Üniversitesi ve Ümit Özdağ'dan art arda açıklamalar

Öğrenci yurdunda TÜBİTAK birincisine işkence iddiası! Koç Üniversitesi ve Ümit Özdağ'dan art arda açıklamalar

Öğrenci yurdunda TÜBİTAK birincisine işkence iddiası! Koç Üniversitesi ve Ümit Özdağ'dan art arda açıklamalar
Admin
Admin
05 Ocak 2024 Cuma 16:57

Öğrenci yurdunda TÜBİTAK birincisine işkence iddiası! Koç Üniversitesi ve Ümit Özdağ'dan art arda açıklamalar

Koç Üniversitesi'nde okuyan TÜBİTAK birincisi F.B. iddiaya göre aynı odada kaldığı 2 öğrenci tarafından önce kemerle dövüldü, sonra kızgın ütü ve kesici aletle darp edildi. Kürt olduğu için işkence yapıldığı öne sürülen öğrenci okuldan uzaklaştırılırken, dava dosyasında giren ses kayıtlarında Zafer Partisi'nin de adı geçiyor. Olay sonrası Koç Üniversitesi ve Ümit Özdağ'dan art arda açıklamalar geldi.

Koç Üniversitesi yurdunda yaşandığı iddia edilen olay Türkiye gündemine bomba gibi düştü. TÜBİTAK birincilik ödülü sahibi olan öğrenci F.B., odadan ayrılmasını isteyen Hasan E.K. tarafından önce kemerle, sonra ütüyle saldırıya uğradığını öne sürdü. Aynı odayı paylaştığı diğer kişi Arda D.'nin ise, Hasan E. K.'nin yönlendirmesi üzerine F.B.'ye kesici aletle saldırdığı belirtildi.

ODA ARKADAŞLARI TARAFINDAN İŞKENCE EDİLDİ

15 Kasım gecesi yaşanan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan olayda, TÜBİTAK birincisi F.B. 19 Ekim 2023'te 3 öğrencinin kalabildiği yurt odasına yerleşti. Odada hukuk fakültesi öğrencisi Hasan E.K. ve arkadaşı Arda D. ile birlikte kalan F.B. iddiaya göre Kürt olduğu için bu kişiler tarafından işkenceye uğradı.

Koç Üniversitesi'nde okuyan TÜBİTAK birincisi F.B. iddiaya göre aynı odada kaldığı 2 öğrenci tarafından önce kemerle dövüldü, sonra kızgın ütü ve kesici aletle darp edildi. Kürt olduğu için işkence yapıldığı öne sürülen öğrenci okuldan uzaklaştırılırken, dava dosyasında giren ses kayıtlarında Zafer Partisi'nin de adı geçiyor. Olay sonrası Koç Üniversitesi ve Ümit Özdağ'dan art arda açıklamalar geldi.

Koç Üniversitesi yurdunda yaşandığı iddia edilen olay Türkiye gündemine bomba gibi düştü. TÜBİTAK birincilik ödülü sahibi olan öğrenci F.B., odadan ayrılmasını isteyen Hasan E.K. tarafından önce kemerle, sonra ütüyle saldırıya uğradığını öne sürdü. Aynı odayı paylaştığı diğer kişi Arda D.'nin ise, Hasan E. K.'nin yönlendirmesi üzerine F.B.'ye kesici aletle saldırdığı belirtildi.

ODA ARKADAŞLARI TARAFINDAN İŞKENCE EDİLDİ

15 Kasım gecesi yaşanan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan olayda, TÜBİTAK birincisi F.B. 19 Ekim 2023'te 3 öğrencinin kalabildiği yurt odasına yerleşti. Odada hukuk fakültesi öğrencisi Hasan E.K. ve arkadaşı Arda D. ile birlikte kalan F.B. iddiaya göre Kürt olduğu için bu kişiler tarafından işkenceye uğradı.

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