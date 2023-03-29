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Muharrem İnce'den 'adaylıktan çekilecek misiniz' sorusuna cevap

Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sonrası kameraların karşısına geçen Muharrem İnce'ye 'Sdaylıktan çekilecek misiniz?' diye soruldu. İnce ise öyle bir şey demediğini söyleyerek, "Hayır öyle bir şey demedim, biz döne döne Köroğlu gibi savaşıyoruz" cevabını verdi.

Muharrem İnce'den 'adaylıktan çekilecek misiniz' sorusuna cevap
Kamusaati
Kamusaati
29 Mart 2023 Çarşamba 18:33

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala muhalefette beklenen görüşme gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza toplayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu partisinin genel merkezinde ağırladı.

Basına kapalı olan görüşme 1 saat sürdü.

Görüşme sonrası kameraların karşısına geçtiler

Muhalefete gidecek oyları böldüğü iddiasıyla adaylıktan çekilmesi istenen Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti.

İlk sözü alan Kemal Kılıçdaroğlu, "Lütfedip bizi kabul ettiği için kendisine ve arkadaşlarına teşekkür ederim. Türkiye'nin pek çok sorununu görüştük. Halil İbrahim Sofrası'nı büyütmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin sorunlarına ben ne kadar duyarlıysam Sayın İnce de o kadar duyarlı." dedi.

"İlkelerimizden asla taviz vermeyiz"

Kılıçdaroğlu'nun ardından bu kez de İnce konuştu.

Muharrem İnce, "Bizler Memleket Partisi olarak ittifaklar olmalıdır siyasette. Ancak menfaat değil ilke ittifakı olmalıdır. İlkelerimizden asla taviz vermeyiz. Bu Erdoğan gitmelidir. Erdoğan yorgundur." ifadelerini kullandı.

Adaylıktan çekilecek misiniz diye soruldu: Hayır öyle bir şey demedim

O anlarda bir gazeteci Muharrem İnce'ye, "Erdoğan gönderilmelidir derken, adaylıktan çekilecek misiniz?" diye sordu.

İnce ise, "Hayır öyle bir şey demedim, biz döne döne Köroğlu gibi savaşıyoruz. Bütün PKK'lılar, kaçak FETÖ'cüler ateş ediyor bize sağdan soldan. Biz de Köroğlu gibi döne döne vuruşmaya devam edeceğiz." şeklinde yanıt verdi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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