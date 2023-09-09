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Motosikletin selesine gizlenen yılan büyük paniğe neden oldu! O anlar kamerada

Aksaray'da motosiklet selesinin altına gizlenen yılan, hem sürücüyü hem de akaryakıt istasyonundaki görevliyi korkuttu. İhbar üzerine istasyona gelen itfaiye ekipleri, koltuğun altına giren yılanı aparatla çıkardı.

Motosikletin selesine gizlenen yılan büyük paniğe neden oldu! O anlar kamerada
Kamusaati
Kamusaati
09 Eylül 2023 Cumartesi 19:51

Aksaray'da bir akaryakıt istasyonunda sürücüsünün yakıt almak için getirdiği motosikletin selesinin altından yılan çıktı. İstasyon çalışanları ve motosiklet sürücüsünün panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.

DEPOYU AÇINCA YILANI GÖRDÜLER

Dün saat 07.30 sıralarında Şamlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda 51 AFC 401 plakalı motosikletin sürücüsü istasyona gelerek yakıt almak istedi. Sürücü bu sırada selenin altında olan depoyu açınca yılanı gördü.

GÖREVLİ BÜYÜK PANİK YAŞADI

İstasyon görevlisi Nurullah Keleş de elini yakıt kapağını açmak için uzattığında yılanı fark edince panik yaşadı. İhbar üzerine istasyona gelen itfaiye ekipleri, koltuğun altına giren yılanı aparatla çıkardı. Sürücü ile istasyon görevlisinin panik anları güvenlik kameralarına yansıdı. Yılan itfaiye ekiplerince doğaya bırakıldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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