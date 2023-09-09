Motosikletin selesine gizlenen yılan büyük paniğe neden oldu! O anlar kamerada

Ekonomide önümüzdeki 3 yıl boyunca izlenecek yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program (OVP) başladı. Programın detayları açıklanırken enflasyon tahminleri de güncellendi. Böylece memur ve emekli maaşları için tahmini zam oranları da değişti. Peki OVP sonrası yeni zam oranları ne kadar olacak? İşte detaylar...