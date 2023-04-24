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Motorine 47 kuruş indirim geliyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 25 Nisan Salı gününden itibaren motorine 47 kuruş indirim gelmesi beklenirken, fiyat düşüşüyle birlikte İstanbul'da motorinin litresi 19 lira 71 kuruştan, Ankara'da ise 20 lira 7 kuruştan satılacak.

Motorine 47 kuruş indirim geliyor
Kamusaati
Kamusaati
24 Nisan 2023 Pazartesi 01:00

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

25 Nisan Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 47 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek indirimle birlikte motorinin litresi İstanbul'da 19 lira 71 kuruştan, Ankara'da ise 20 lira 7 kuruştan satılacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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