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MİT, terör örgütü PKK'nın sözde özel güç kurye sorumlusu Müslüm Ürper'i Irak Gara'daki operasyonla etkisiz hale getirdi

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç kurye sorumlusu Müslüm Ürper, MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT, terör örgütü PKK'nın sözde özel güç kurye sorumlusu Müslüm Ürper'i Irak Gara'daki operasyonla etkisiz hale getirdi
Kamusaati
Kamusaati
10 Mayıs 2023 Çarşamba 12:28

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç kurye sorumlusu "Soro Guyi" kod adlı Müslüm Ürper'i, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2013'te örgütün kırsal kadrolarına katılan terörist Ürper, Türkiye içerisinde sokak eylemlerine karıştı. Daha sonra Suriye'ye geçen Ürper, Türkiye'ye yönelik organize edilen çok sayıda eylemin içerisinde yer aldı.

2015'te Irak'a geçen terörist Müslüm Ürper, güvenlik güçlerine yönelik eylemlere silah ve mühimmat taşıdığı için MİT tarafından takibe alındı.

Yeri tespit edilen terörist Ürper, MİT'in nokta operasyonuyla Gara'da etkisiz hale getirildi. Terörist Ürper'in etkisiz hale getirilmesiyle örgüt yöneticilerinin güvenilir kurye bulmakta zorlanacağı öğrenildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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