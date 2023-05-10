MİT, terör örgütü PKK'nın sözde özel güç kurye sorumlusu Müslüm Ürper'i Irak Gara'daki operasyonla etkisiz hale getirdi

THY, yıl içinde 10 bin kişiyi işe alacak. THY (kariyer.thy.com başvuru yap) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, 2022 yılında bünyesine 2 bin 577 kişiyi dahil eden şirketin, 2023 içerisinde de iştirakleriyle birlikte 10 bin yeni çalışanı istihdam etmeyi planladığı belirtildi. Tüm ilanlara ve açık pozisyonlara THY'nin resmi internet sitesi olan "kariyer.thy.com" adresinden ulaşılabilecek. Peki, THY 10 bin personel alımı şartları nelerdir, THY 10.000 personel alımı başvuruları ne zaman?