MİT'in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, Suriye'nin El Bab şehrinde Türk bayrağına yönelik provokasyonda yer alan 2007 doğumlu bir kişi yakalandı. Özür dileyen şahıs, Türk bayrağını öperek, "Türk ordusu bizim hep yanımızda oldu. Öncelikle Türk halkından ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinden özür diliyoruz." dedi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin El Bab şehrinde Türk bayrağına yönelik provokasyon gerçekleştiren 2007 doğumlu bir kişiyi kıskıvrak yakaladı.

Kayseri'de Suriyeli bir kişinin, Suriye uyruklu çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiaları üzerine, Türkiye'nin çeşitli kentlerinde ve Suriye'nin kuzeyinde meydana gelen provokatif olaylarda yeni bir gelişme yaşandı. Mehmetçik tarafından terörden temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ta, Türk bayrağına saldıran 2007 doğumlu Suriyeli şahıs MİT'in girişimiyle yakalandı.

TÜRK BAYRAĞINI ÖPTÜ

Türk bayrağı önünde videosu ortaya çıkan Suriyeli şahıs, "Öncelikle Türk halkından ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden özür diliyoruz. Türk ordusu bizim hep yanımızda oldu. Tekrar Türk hükümetinden özür diliyorum." ifadelerini kullanarak Türk bayrağını öptü.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5 yaşındaki bir kız çocuğunun yabancı uyruklu bir şahsın istismarına uğramasının ardından kentte çıkan olaylar, Suriye'de Fırat Kalkanı operasyonu ile Türk askerinin kontrol altında tuttuğu bölgelere de sıçramıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde provokatörlerin, Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalıştığı, askerlerin de göstericileri havaya ateş açarak uzaklaştırmaya çalıştığı görülmüştü. Görüntülerde, Türk bayraklarına yapılan küstah saldırılar, Türkiye'den Suriye'ye giden tırların ve Türk plakalı araçların da taşlandığı kameralara yansımıştı.