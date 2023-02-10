Millet canının derdindeyken İyi Parti seçim peşinde

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, deprem üzerinden siyaset yaparak "Erdoğan buradan bir şamar yer" diyen İyi Partili Koray Aydın'a sert tepki gösterdi.

Türkiye, aynı gün yaşanan 2 şiddetli depreme kilitlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremler, geniş coğrafyada hissedildi.

Toplamda 10 ili vuran afet, büyük yıkımlara neden oldu. Büyük felakette, can kayıplarında bilanço giderek ağırlaşmaya başladı.

5'inci güne girilirken, arama-kurtarma ekipleri canla başla mücadele etmekten bir an olsun vazgeçmedi.

Milyonlar afet bölgelerinden gelecek güzel haberlere odaklanırken, muhalefet partileri deprem üzerine siyaset yapmayı sürdürüyor..

Muhalefetin derdi seçim

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Yardımcısı Koray Aydın gazeteci Murat Yetkin'e seçimle ilgili açıklama yaptı.

Akşener seçimin 18 Haziran'da yapılabileceğini söylerken, Aydın ise "Erdoğan şamar yer" yorumunda bulundu.

Açıklamalarıyla eleştirilerin hedefi olan Aydın'a bir tepki de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi.

"Yazık ki ne yazık"

"Muhalefet seçime odaklanmış, ellerini ovuşturuyor" diyen Dağ, şu ifadeleri kullandı: