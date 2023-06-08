Merkez Bankası Başkanlığı ona emanet: Hafize Gaye Erkan, namıdiğer Müthiş Türk Kızı

Ataması merakla beklenen Merkez Bankası Başkanlığı için adı kulislerde en güçlü isim olan Hafize Gaye Erkan için artık kesin gözüyle bakılırken, Eren'in neden dünya finans çevrelerinde 'Müthiş Türk Kızı' olarak tanındığı ise kariyerinde gizli.

Türkiye Yüzyılı hızlı başladı...

Cumhuriyet'in 100. yılına girdiğimiz bu süreçte 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkan iktidar, bu sembolik yıla damga vurmak için kolları sıvadı.

17. zaferini alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabineyi yeniledi.

Beklendiği gibi ekonominin başına geçmiş dönemlerde başarılı bir yönetim sergileyen Mehmet Şimşek getirildi.

Merkez'in yeni başkanı belli oluyor

Kabinenin yanı sıra birçok kurumda da yönetim değişikliğine gidiliyor.

Bunların başında da Merkez Bankası geliyor.

Kısa sürede ataması yapılması beklenen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı makamı için adı geçen en önemli isim ise Hafize Gaye Erkan...

Müthiş Türk Kızı

Dünya ekonomi çevrelerinde 'Müthiş Türk Kızı' olarak bilinen Erkan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ankara'da görüştü.

Görüşmenin olumlu geçtiği, Erkan'ın kısa süre içinde TCMB Başkanı olarak atanacağı kulislerde konuşulan en heyecan verici haberlerden biri.

Hafize Gaye Erkan isminin heyecana neden olmasının en büyük nedeni ise Eren'in özgeçmişi...

Erkan, boşuna 'Müthiş Türk Kızı' olarak tanınmıyor. Eğitim hayatı ve kariyeri başarılarla dolu.