Memur Dereceleri Tablosu, Nasıl Hesaplanır ? İşte Memuriyet Dereceleri

Memuriyet derecesi tablosu memurların alacakları maaşı ve kademesini belirtmektedir. Memur sınıfları ödenen maaşın yanı sıra hiyerarşi ve statüyü de belirlemektedir. Memurların dereceleri 657 sayılı Devlet Memurları kanununa göre belirlenmiştir. Memuriyet dereceleri tablosu sayesinde memurların kıdemleri belirlenmektedir. Hem kamu kuruluşunda TMK adı verilen kuruluş kadroları bulunmaktadır. Bu kadrolar kapsamında görevli memurlar, belirli kıdem senelerine göre işe alınmaktadır. Memurların hizmete başladıkları ilk tarih ise, kıdem başlangıcı olarak ifade edilir. Genel olarak memurlar dokuzun biri derecesinde göreve başlamaktadır.

Memurların Derece Kademesi Nasıl İlerler?

Memurlarda derece kademe göreve başlanan yıl ve aktif görev süresine göre belirlenmektedir.Derece Kademe Nasıl İlerler? Genel olarak memurlar 9/1 olarak göreve başlamaktadır. Derece kademesi şu şekilde ilerler:

9/1

9/2

9/3

8/1

8/2

8/3

7/1

Memurların kademesinin ilerlemesi için, memurun aynı kademede bir sene içinde hizmet yapması gerekmektedir. Memurun bir üst kademeye geçmesi için boş kadro bulunması da gerekmektedir. Öte yandan şayet memur aday bir memur ise, kadro alana kadar ve aday memurluk görevi sona erene kadar kademesinin ilerlemesi söz konusu değildir.

Memur Kademesinin İlerlemesi için Nereye Başvuru Yapılır?

Memur kademesinde ilerleme için herhangi bir yere başvuru yapılması gerekmez. Fakat, şayet memur kademe ilerlememesinin durmasına ilişkin bir ceza almışsa, memur karşı kuruma dava açabilir. Bu davalar yetkili idari mahkemeye açılmalıdır. Derece ve kademeyi üst seviyeye taşıyan unsurlar:

Memurun aynı kademede bir sene boyunca görev yapmış olması gerekmektedir.

Memurun aynı derecede 3 sene kalmış ve görev yapmış olması gerekmektedir.

Devletin bu hakkı memura tanımış olması gerekmektedir.

Memurun kademesinin artması için herhangi bir okulun lisans ya da ön lisans programlarından mezun olması gerekmektedir.

Memurlar için Takla Kademesi Ne Anlama Gelir?

Takla kademesi memurlar arasında 8 yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan devlet memurlarına verilen bir mükafattır. 8 senesini tamamlayan kişiler, kademe ilerlemeye tabi tutulur. Ancak 8 sene içinde memur herhangi bir disiplin cezası almışsa, takla kademesi alması söz konusu değildir ve bir üst seviyeye geçemez. Buna göre:

İlk hizmet yılında kademe 9/1

Hizmet yılında 9/2

Hizmet yılında 9/3

Hizmet yılında 8/11

Hizmet yılında 8/2

Hizmet yılında 8/3

Hizmet yılında 6/1

Hizmet yılında 6/2

Hizmet yılında 6/3

Hizmet yılında 5/1

hizmet yılında 5/2

Hizmet yılında 5/3

Derece Kademe Hesaplama Nasıl Yapılır?

Derece kademe hesaplaması için memurun kadronun kaçıncı derecesinden göreve alındığının bilinmesi gerekir. Ardından sol tarafa kıdem yazılarak, sağ tarafta yıl hesaplaması yapılmaktadır. Derece kademe hesaplaması için dikkat edilmesi gerekenler:

Memurun işe başladığı tarih ve derecesi,

Hesaplama yaparken memurun içinde bulunduğu tarih ve kademesi,

Adayın memurluk dışında kalkınma öncelikli bir kurumda çalışıp çalışmadığı,

Lise eğitiminde hazırlık olup olmadığı,

Taka sicili olup olmaması,

Askerlik görevi dışında 657 sayılı kanun kapsamında verilen bir seneye kadar ücretsiz izin kullanılıp kullanılmadığı,

Memurluktan önceki memurluk deneyimleri,

Okul mezuniyet bilgileri derece kademe hesaplaması için önemli ve dikkate alınan bilgilerdir.

Memurlukta Eğitim Durumuna Göre Kademe ve Dereceler Nelerdir?

Memurlukta kademe ve dereceler 657 sayılı olan Devlet Memurları Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Buna göre memuriyet dereceleri tablosu aşağıdaki gibidir:

İlkokulu bitiren memurlar 15. Derece ve 1. Kademeden göreve başlamaktadır. En fazla 7. Dereceye yükselme hakkı bulunmaktadır.

Ortaokul mezunu olan memurlar 14. Derece ve 2. Kademeden göreve başlar. En fazla 5. Dereceye yükselme hakkı bulunmaktadır.

Ortaokul dengi mesleki ya da teknik öğrenim mezunları 14. Derece ve 3. Kademeden göreve başlamaktadır. En fazla 4. Dereceye yükselme hakkı bulunmaktadır.

Lise mezunu memurlar 13. Derece ve 3. Kademeden göreve başlamaktadır. En fazla 3. Dereceye yükselme hakkı bulunmaktadır.

2 senelik yüksek öğrenim tamamlayan memurlar 10. Derece ve 2. Kademeden göreve başlamaktadır. En fazla 1. Dereceye yükselme hakkı bulunmaktadır.

3 senelik yüksek öğrenim tamamlayan memurlar 10. Derece ve 2. Kademeden göreve başlamaktadır. En fazla 1. Dereceye yükselme hakkı bulunmaktadır.

4 senelik yüksek öğrenim tamamlayan memurlar 9. Derece ve 1. Kademeden göreve başlamaktadır. En fazla 1. Dereceye yükselme hakkı bulunmaktadır.

5 senelik yüksek öğrenim tamamlayan memurlar 9. Derece ve 3. Kademeden göreve başlamaktadır. En fazla 1. Dereceye yükselme hakkı bulunmaktadır.

6 senelik yüksek öğrenim tamamlayan memurlar 9. Derece ve 2. Kademeden göreve başlamaktadır. En fazla 1. Dereceye yükselme hakkı bulunmaktadır.

Memurluk Sınıfları Nelerdir?

Memurluk sınıf dereceleri memurları sınıflara ayırarak maaş ve derece belirlemektedir. Buna göre:

Genel hizmet sınıfında görev alan memurlar; yönetim, icra, büro ya da benzer görevlerde hizmet vermektedir.

Teknik hizmetler sınıfında görev alan memurlar; yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog ya da fizikçi, kimyager gibi kişilerdir.

Sağlık hizmetlerinde görev alan memurlar ise eczacı, diyetçi, hemşire, veteriner ya da biyologlar olmaktadır.

Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında ise öğretmenler bulunmaktadır.

Avukatlık hizmetleri sınıfı ise avukatlık ruhsatına sahip baroya kayıtlı memurlardan oluşmaktadır.

Din görevini üstlenen memurlar ise din hizmetleri sınıfına mensuptur.

Sahil güvenlik hizmetleri sınıfı ise subay ve astsubayları kapsamaktadır.

Disiplin Cezası Silinen Memurun Kademesi Nasıl İlerler?

Disiplin cezası silinen memurlarda kademe ilerlemesi için cezanın silinmesinden sonraki 8 sene boyunca ceza almamak gerekmektedir. Devlet memurlarının 657 sayılı kanunun 64. Maddesinin 5. Fıkrasına göre kademe ilerlemesi yalnızca disiplin cezası almamış memurlara uygulanır. Memurun disiplin cezası almış olması durumunda hizmet süresi sıfırlanır. Bundan dolayı memurların görev süresince disiplin cezası almamak için özen göstermesi oldukça önemidir. Bunun dışında derecenin yükselmesi için üst derecelerde boşluk olması gerekmektedir. Öte yandan görev için gerekli niteliklerin memurda olması da gerekmektedir. Derece yükselmesi için 3 sene aynı görevde çalışmış olmak gerekmektedir. Bu süreçte herhangi bir disiplin cezası alınmaması gerekmektedir.

Memur Cezasının Silinmesi ile Kademe Değişir mi?

Memur cezasının silinmesi ile kademe değişimi 8 sene içinde gerçekleşmektedir. Buna göre 8 sene içinde hiçbir disiplin cezası almamış olan memurlara, aylık derecelerin yükselmesi için kademe ilerlemesi uygulanmaktadır. Ancak 8 sene içinde disiplin cezası almamış olmak gerekmektedir. Disiplin cezaları ise:

Memuru uyarma,

Memura kınama,

Aylıktan kesme,

Memurun kademe ilerlemesinin durması,

Devlet memurluğundan çıkarma olarak belirlenmiştir.

Memuriyet dereceleri tablosu disiplin cezası almamış memurlar için her sene artmaktadır. Disiplin cezalarında derece ilerlemesi durur. Bu süreden sonra 8 sene içinde memur hiçbir disiplin cezası almazsa, kademe ilerlemesi başlatılır.