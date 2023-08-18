Mehmet Şimşek istifa mı etti! Herkes bu iddiayı konuşuyor ama gerçek ne?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, yaşadığı sorunlar nedeniyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a istifasını verdiği, ancak istekleri yerine getirilince göreve devam etme kararı aldığı iddia edildi. Hem Şimşek'e akın kaynaklar hem de İletişim Başkanlığı bu iddiayı yalanladı.

Sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a istifa dilekçesi sunduğu iddiası dolaşıma sokuldu. Sosyal medyada bir anda yayılan iddiaya göre, istediklerini yapmakta önüne gngel çıkarılan Mehmet Şimşek, istifa etti. İstifa dilekçesi sonrası Şimşek'in talepleri yerine getirildi ve Şimşek göreve devam etme kararı aldı.

Art niyetli bir dedikodu merkezi var

Sosyal medyada bir anda yayılan istifa iddiası için Bakan Şimşek'e yakın kaynaklar, dolaşıma sokulan bu iddianın tümüyle yalan olduğunu belirtti. Şimşek'e yakın kaynak, "Bu tarz iddia ve haberlerin bilinçli olarak dolaşıma sokuluyor. Son zamanlarda ciddi şekilde art niyetle dedikodu üretme peşinde olan bir çevre ver. Bakan Şimşek'ten duymadığınız şeylere itibar etmeyin" dedi.

İletişim Başkanlığı da yalanladı

Öte yandan, Odatv'nin haberinin ardından İletişim Başkanlığı da bir açıklama yaparak, istifa iddialarını yalanladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama şöyle: