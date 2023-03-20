Meclis'te Kemal Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesi

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile TBMM'deki makamlarında bir araya geldi.

14 Mayıs seçimleri öncesi Ankara'da gündem yoğun.

Seçime 55 gün kala hem görüşme trafiği hem kulislerdeki hareketlilik artıyor.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık ilanının ardından ittifakta yer almayan partilere ve toplumun farklı kesimlerine ziyaretlerini sürdürüyor.

Adaylık ilanının hemen ardından Kılıçdaroğlu'nun HDP ile de görüşmesi gündeme geldi.

İyi Parti'de rahatsızlıklara neden olsa da görüşme için geçtiğimiz hafta cumartesi günü belirlendi.

Belirlenen tarih HDP tarafından ileri bir tarihe ertelenirken görüşmeye ilişkin ayrıntılar belli oldu.

HDP'den yapılan açıklamaya göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile saat 12.00’de görüşeceği açıklanmıştı.

HDP-Kılıçdaroğlu görüşmesi başladı

Söz konusu görüşme başladı.

Kılıçdaroğlu, kurmayları ile birlikte HDP'li Genel Başkanlar'ın makamına gitti.

Sancar ve Buldan, Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşıladı.

3 lider basına görüntü verdikten sonra görüşmeye geçti.

Ziyaretin ardından basın toplantısı düzenlenmesi beklenirken, HDP'nin aday çıkarıp çıkarmayacağı, Kılıçdaroğlu'na destek açıklayıp açıklamayacağı bu görüşmenin ardından netlik kazanacak.

HDP'nin açıkladığı şartlar

İyi Parti'deki rahatsızlığa rağmen gerçekleşen bu görüşme akıllara HDP'nin destek için açıkladığı şartları getiriyor.

HDP bu kapsamda şartlarını 27 Haziran 2021'de 11 maddelik bir deklarasyonla kamuoyu ile paylaşılmıştı.

HDP'nin açıkladığı deklarasyonda şu maddeler yer almıştı:

* Yurt içinde ve yurt dışında askeri operasyonlar durdurulsun.

* Yeni anayasa hazırlansın.

* Kayyum atamaları kaldırılsın.

*Kayyum mağdurlarının hakları iade edilsin.

* Ana dilde eğitim hakkı tanınsın.