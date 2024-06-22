Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem

2024 Yılında TYP işçileri kadroya geçecek mi?, Torba yasada TYP var mı? Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında çalışan işçiler kadrolu olmak istiyor. TYP işçileri için kadro ve iş güvencesi açıklaması geldi, TYP'lilere İş Güvencesi verilecek mi, Çalışanların mağdur olduğunun ifade edildiği açıklamada, TYP işçilerine kadro ve iş güvencesi talebi dile getirildi. İşçiler İçin Düzenleme Geliyor: Peki TYP Kadro Müjdesi Var mı?