Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD, saat 21.29'da meydana gelen depremin yerin 10,96 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. Sarsıntı Malatya'nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesi 4 büyüklüğünde depremle sarsıldı.
MALATYA'DA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 21.29'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 10,96 kilometre derinliğinde yaşandığını açıkladı.
ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Sarsıntı nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Deprem Malatya'nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.