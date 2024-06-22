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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD, saat 21.29'da meydana gelen depremin yerin 10,96 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. Sarsıntı Malatya'nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem
Kamusaati
Kamusaati
22 Haziran 2024 Cumartesi 22:55

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi 4 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

MALATYA'DA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 21.29'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 10,96 kilometre derinliğinde yaşandığını açıkladı.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Sarsıntı nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Deprem Malatya'nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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