Lütfü Savaş, felaketin ortasında ağabeyinin malının derdine düştü

Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, şehir yerle bir olmuş insanlar canının derdine düşmüşken, arama-kurtarma yapması gereken itfaiye ekibini, ağabeyinin hasarlı evinden eşya almaya gönderdi.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli tarihi büyüklükte iki depremle sarsıldı.

6 Şubat sabahı felakete uyanan 11 ilin sakinleri, hem kendi hem de yakınlarının canının derdine düştü.

Son verilere göre 41 bin kişinin hayatını kaybettiği felaketin ardınan hayat kurtarmak için adeta zamanla yarışa girildi.

Skandal başkan Lütfü Savaş

O sırada ise depremin başından beri açıklamaları ile art arda skandallara imza atan Hatay'ın CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, skandalın dozunu artırdı.

İtfaiyeyi ağabeyinin evinden eşya almaya gönderdi

Binlerce insan, yakınlarını kurtarmak için kurtarma ekipleriyle birlikte tırnakları ile enkaz kazarken Savaş, can kurtarması gereken belediyeye bağlı itfaiye ekiplerini, ağabeyi Mehmet Savaş'ın evine gönderdi.

Enkazda çalışan vatandaş görüntüledi

Savaş'ın gönderdiği itfaiye ekibi, Antakya'da hasar almış bir apartmanın 5'inci katına girerek çanta çıkardı.

O anlarda binanın karşındaki bir enkazda kurtarma çalışmalarına destek veren bir vatandaş o anları görüntüledi.

"Mal derdine düşmüşler"

Rezaleti görüntüleyen gönüllü, o anları şu ifadelerle anlattı:

"Antakya Akevler Mahallesi Levent Apartmanı No: 14. 13.02.2023 Pazartesi bakın her yer yıkık depremden zarar görmüş şekilde. Biz burada kurtarma yaparken bunlar mal derdine düşüyorlar"

Depremin 8'inci gününde yaşanan bu rezaletin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

İstifasını isteyen seçmenine de hakaret etti

Depremden hemen sonra yaptığı açıklamalarda yüzlerce cana mezar olan müteahhitleri savunarak suçlanmamaları gerektiğini söyleyen Savaş, başta CHP seçmeni olmak üzere kendisini eleştirerek istifasını isteyeneleri de devlet düşmanı olarak tarif etmişti.

Depremin en çok zarar verdiği illerden birinin belediye başkanı olan Savaş'ın önceki yıllarda kentsel dönüşüm projelerine de karşı çıktığı kampanyaları akıllara getirmişti.