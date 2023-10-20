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Lisede gizli kamera skandalı! Tezgahı bozulunca kız öğrencileri tuvalete kilitleyip kaçtı

Lisede gizli kamera skandalı! Tezgahı bozulunca kız öğrencileri tuvalete kilitleyip kaçtı

Lisede gizli kamera skandalı! Tezgahı bozulunca kız öğrencileri tuvalete kilitleyip kaçtı
Admin
Admin
20 Ekim 2023 Cuma 14:15

Aydın'da bir lisenin tuvaletinde kız öğrenciler gizli kamera buldu. Okulun temizlik görevlisi kamerayı almaya çalışırken kızları tuvalete kilitleyip kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, şahsı gözaltına aldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir lisede kızlar tuvaletine gizli kamera yerleştirdiği iddia edilen temizlik görevlisi, yakalanacağını anlayınca kızları tuvalete kilitleyip kaçtı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından temizlik görevlisini kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Dün 13.30 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bulunan Kuşadası Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kız öğrenciler tuvalette gizli kamera buldu. Gördükleri karşısında şok olan öğrenciler, durumu müdür yardımcısına bildirmek istedi.

İddiaya göre, okulun temizlik görevlisi öğrencilerin elinden kamerayı almaya çalıştı. Kamerayı müdür yardımcısına teslim etmek istedikleri konusunda ısrarlı davranan öğrencileri, kızlar tuvaletine kilitledi. Görevli, bisiklete binerek kayıplara karıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri kameraya el koyarak okulu boşalttı.

Kayıplara karışan temizlik görevlisi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Temizlik görevlisinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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