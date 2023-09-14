Kyk yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından diğer detaylar öğrenciler tarafından merak ediliyor ve KYK yurtlarında yemek ücretli mi? Sorusu merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, KYK yurtlarında yemek ücretli mi? KYK yurtlarında yemek bedava mı, paralı mı?

KYK yurtlarında yemek ücretli mi? Sorusu, KYK yurtlarında konaklayacak olan öğrenciler tarafından araştırılmakta. KYK yurt sonuçlarının Gençlik ve Spor Bakanı canlı yayını ile birlikte açıklandı. Bu kapsamda KYK yurtlarında yemek bedava mı, paralı mı? Sorusu da gündemdeki yerini aldı ve yemek ücretlerine dair araştırmalar gerçekleştiriliyor. Peki, KYK yurtlarında yemek ücretli mi? KYK yurtlarında yemek bedava mı, paralı mı?

KYK YURTLARINDA YEMEK ÜCRETLİ Mİ?

2022-2023 öğretim yılında sabah kahvaltısı yardımı 25,00 TL, akşam yemeği yardımı ise 50,00 TL olmak üzere toplam 75,00 TL olarak uygulanmaktadır. Öğrenciler seçtikleri yemeklerin toplam fiyatını belirler ve yardım bütçesini aşma durumu olursa bu durumda aradaki farkı nakit olarak ödemektedirler. Yani KYK yurtlarında yemek belirlenen beslenme yardımı ücreti kadar ücretsizdir.

KYK YEMEK VERİYOR MU?

KYK yurtlarında barınan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenebilmeleri için lokanta-kantin hizmet yerleri bulunmaktadır. Yemeklerin fiyatı, piyasa fiyatları ortalamasının en az %35 oranında indirimli olup mutfak, depo, kullanılan araç gereçler ile malzemelerin kalitesi ve hijyen şartlarına uygunluğu yurt yöneticileri ve diyetisyenler tarafından devamlı kontrol edilmektedir. Öğrencilerimize yemekler çoktan seçmeli olarak verilmektedir.