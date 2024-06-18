Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar ESK tarafından satın alınacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıkların ESK tarafından satın alınacağını ve alım fiyatlarını duyurdu.

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde satılamayan kurbanlıkların alım şartları belli oldu.

Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alınacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın konuya ait duyurusu şöyle:

Üreticilerimiz tarafından hayvan pazarlarına getirilen ve satılamayan kurbanlıklar, talep edilmesi durumunda Et ve Süt Kurumu'muz tarafından satın alınacaktır.

Kurbanlıkları satın alma şartları

Bakanlık sitesinde konuşa ait şu açıklamayı yaparak satın alınacak kurbanlıklara dair fiyat bilgisi de paylaştı:

Kurbanlık hayvanlarını satmak için pazara getiren üreticilerin satamadığı hayvanlar, üreticilerin bakım, besleme ve taşıma maliyeti dikkate alınarak oluşturulan Kurbanlık Hayvanların Alım Tarifesinden karkas et olarak Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından alınacak.

Ödemeler üç gün içinde yapılacak

Hayvanlarını ESK'ye satan üreticilere ödemelerin en geç 3 (üç) iş günü içinde yapılacağı ifade edilirken, üreticilere kolaylık sağlamak için, hayvanlar bulundukları yere en yakın kesimhanede kestirilebilecek.

Müracaat, 20-28 Haziran tarihleri arasında

Hayvanlarını satmak isteyen üreticilerin, 20-28 Haziran tarihleri arasında en yakın ESK Kombina Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekecek.

Üreticilerin hayvanlarına ait kimlik bilgileri, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince kurban satışı için verilen sevk raporları, kurban pazar yeri giriş ve kira belgesiyle başvurmaları yeterli olacak.

İlgili kombina müdürlüğü tarafından TÜRKVET sistemi üzerinde gerekli kontroller yapıldıktan sonra, ESK'nin Hayvan Alım Kriterleri ve Uygulama Esasları Talimatları doğrultusunda hayvanlar karkas et olarak satın alınacak.

Kurbanlık hayvanların alım tarifesi

ESK'nin cari alım ile Kurbanlık Hayvanların Alım Tarifesinden alınacak hayvanların fiyatları şu şekilde:

Cari Alım Fiyatı (Karkas kg) - Kurbanlık Alım Fiyatı (Karkas kg)

Tosun (Yerli) 280 TL - 320 TL

Tosun (İthal) 280 TL - 285 TL

Düve 270 TL - 305 TL

İnek 260 TL - 295 TL

Koyun 250 TL - 280 TL

Keçi 140 TL - 170 TL