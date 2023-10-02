Küçük çocuğa zorla alkol içirip video çekti! Rezil adam yakalandı...

İSTANBUL Başakşehir'de bir grup, sokakta bulunan küçük çocuğa zorla alkol içirip o anları cep telefonu ile kayıt altına aldılar. Rezillikleri yetmedi bir de sosyal medyada paylaştılar. Görüntülerdeki kişi gözaltına alındı.

İstanbul Başakşehir’de geçtiğimiz gün akşam saatlerinde çekilen görüntülerde bir grup gencin sokaktaki küçük bir çocuğa zorla alkol içirdiği görüldü. Skandal olayın videosunu sosyal medyada da paylaştılar. Büyük tepki çeken video sonrası, çocuğa zorla içki içiren kişi gözaltına alındı.

Rezilliklerini sosyal medyada paylaştılar

Sokakta alkol içilmesinin yasak olmasına rağmen sokak ortasında alkol alan şahıslar daha sonra yaşı küçük olduğu tahmin edilen bir çocuğa alkol içirdi. Şahıslar, o anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, çocuğun alkolü içtikten hemen sonra geri tükürdüğü görüldü.

Evinde yakalanıp gözaltına alındı

Sosyal medyadaki video üzerine İstanbul polisi harekete geçti. Yapılan çalışma neticesinde, yaşı küçük şahsa alkol içirmeye çalışan şahsın F.İ. isimli şahıs olduğu tespit edildi. F.İ., Başakşehir'deki evinde gözaltına alındı.

Suç makinası çıktı!

Çocuğa zorla içki içirip eğlenen F.İ'nin bir suç makinası olduğu ortaya çıktı. F.İ.'nin GBT sorgusunda “Kasten Yaralama” ve “Tehdit-Hakaret” gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edildi. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.