Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptürdü, savunmasıyla pes dedirtti: Ailesi yanımızdaydı

TikTok'ta Duygu Özgül Kalebayır isimli bir kullanıcı, kuzeni olduğunu söylediği küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptürüp o anları paylaştı. "Ben dudak seviyorum. Yaladın sanki biraz öpmedin." diyen kadın, mide bulandıran görüntüler için, "Çocuk beni öpüyor, seviyor, yalıyor. Çocuğun ailesi yanımızdaydı. İstismar gizlidir kıyıda köşede çoluğa çocuğa bir şeyler yapmaktır" şeklinde skandal bir savunma yaptı.

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