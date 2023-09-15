Konya'da iki genç kız, birbirlerine sarılarak 15. kattan aşağı atladı

Konya'da sevgililerinin cep telefonuna intihar edeceklerini belirten mesaj gönderen İlayda Ç. ve Latife Nur Ş., birbirlerine sarılarak 15 katlı bir binanın çatısından atladı. İki genç kız da yaşamını yitirirken atlama anı kameralara yansıdı.

Konya'da İlayda Ç. (19) ve Latife Nur Ş. (18), sevgililerinin cep telefonuna intihar edeceklerini belirten mesaj gönderdikten kısa süre sonra 15 katlı binanın çatısından atladı. Beton zemine düşen iki genç kız yaşamını yitirirken, olay anı güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. SEVGİLİLERİNE MESAJ VE KONUM ATMIŞLAR Dün saat 23.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Yeni Şehir Mahallesinde İlayda Ç. ve Latife Nur Ş., girdikleri sitenin 5'inci bloğundaki 15 katlı binanın çatısını çıktı. Sevgililerinin cep telefonuna intihar edeceklerini belirtip, bulundukları konumu gönderen İlayda Ç. ve Latife Nur Ş., ardından birbirlerine sarılıp kendilerini boşluğa bıraktı. Onlarca metre yükseklikten atlayan iki genç kadın beton zemine çakıldı.

ÇANTALARININ YANINDA SECCADE BULUNDU

Olay anı güvenlik kamera kayıtlarına yansırken, durumu fark eden site sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese gelen sağlık ekipleri İlayda Ç. ve Latife Nur Ş.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, çatı katında yaptığı incelemede iki genç kıza ait çanta, mont ve seccade buldu.

KİMSE TANIMIYOR

Site yönetimi ve sakinleri, binadan atlayarak yaşamına son verin iki genç kızı tanımadıklarını, yüksek sesle konuşarak site bahçesinden binaya girdiklerini belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.