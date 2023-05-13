Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti

Kahramanmaraş depreminin ardından Kızılay'ın derneklere çadır satışı yaptığının ortaya çıkmasının ardından eleştirilerin hedefi olan Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifasını verdi.

Türkiye 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarıyor.

Tarihin bu en büyük yıkımından sonra girişilen büyük seferberlik sırasında o günlerde ortaya çıkan çadır ihtiyacı için tüm imkanlar ortaya konuldu.

Bu sırada Kızılay'ın, Ahbap Derneği'ne çadır satışı yaptığı ortaya çıktı.

Çadır satışı büyük tepkiye neden oldu

Bu olayından sonra Kızılay Başkanı Kerem Kınık, eleştiri oklarının hedefi olmuş, günlerce süren bir tepki yağmuruna tutulmuştu.

Kerem Kınık istifa etti

Bu yaşananların ardından Kınık'tan istifa haberi geldi.

Kınık, Kızılay Başkanlığı görevinden istifa etti.

İstifanın ardından Kızılay Yönetim Kurulu, bugün olağanüstü toplanarak oy birliği ile genel kurula gitme kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gençlerin sorularını yanıtladığı etkinlikte konuya değinmiş, yaşananlardan üzüntü duyduğunu açıklamıştı.

"Kızılay böyle bir çadır satma işine giremez"

Cumhurbaşkanı şu ifadeleri kullandı:

"Bu konu beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma işine giremez. Süratle de bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Biz Kızılay'ı özellikle çadır üretiminde çok daha aktif hale gelmesi için teşvik ettik. Kızılay'ın çadır dendiği zaman en ufak sıkıntısının olmaması gerekir."

Kızılay'dan ilk açıklama

2016 yılından bu yana Türk Kızılay Genel Başkanlığı görevini yürüten Kınık'ın istifasının ardından tüzük gereği olağanüstü kongreye kadar, Birinci Genel Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanlığına vekalet edecek.

Kızılay'dan da konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Açıklama şu şekilde:

Türkiye Kızılay Derneği Yönetim Kurulu, 12.05.2023 tarihinde yapmış olduğu olağanüstü toplantıda oy birliği ile Olağanüstü Genel Kurul’a gitme kararı almıştır. 2016 yılından bugüne Genel Başkanlığımızı yürütmekte olan Dr. Kerem Kınık’ın talebi ile alınan bu karar çerçevesinde, Olağanüstü Genel Kurul'a kadar tüzüğümüz gereği Birinci Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz Yönetim Kurulu Başkanlığı'na vekalet edecektir.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Diğer yandan Kerem Kınık, Twitter profiline 'Kızılay Gönüllüsü' ibaresini ekledi.