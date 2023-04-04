Kız Kulesi ne zaman açılacak? Bakan Ersoy tarih verdi

İstanbul'un en güzel simgeleri arasında yer alan Kız Kulesi'nin açılış tarihi merak ediliyor. Restorasyon çalışmaları nedeniyle bir süredir kapalı olan Kız Kulesi'nin tamamlamasına kısa bir zaman kaldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi'nin açılacağı tarihi belirtti. Peki, Kız Kulesi ne zaman açılacak?

İstanbul Boğazı'nın Marmara Denizi'ne yakın kısmında, Salacak açıklarında yer alan Kız Kulesi'nde restorasyon çalışmaları sürerken, vatandaşlar ise açılacağı günü merak ediyor. Peki, Kız Kulesi ne zaman açılacak?

KIZ KULESİ NE ZAMAN AÇILACAK?

2021 yılından itibaren restorasyon çalışması devam eden Kız Kulesi'nin mayısın ilk haftası ziyaretçileriyle buluşması bekleniyor. Restorasyonun her aşamasını dikkatle takip eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi’nde incelemelerde bulundu.



Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı ve Mimar Han Tümertekin’den bilgi alan Bakan Ersoy, Kız Kulesi’nin birkaç hafta içinde açılışa hazır hale geleceğini söyledi.



Buna göre; Kız Kulesi'nin mayıs ayının ilk haftası itibariyle açılacağı düşünülüyor.