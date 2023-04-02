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Kılıçdaroğlu destekçisi kadından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nefret dolu sözler

Türkiye sandık başına gitmek için gün sayarken, bir yandan da halkın nabzı ölçülüyor. Kılıçdaroğlu destekçisi bir kadının sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söyledikleri sözler ise büyük tepki çekti.

Kılıçdaroğlu destekçisi kadından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nefret dolu sözler
Kamusaati
Kamusaati
02 Nisan 2023 Pazar 23:36

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek.

Geri sayımın sürdüğü seçimde Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday gösterdi.

Adayların ardından oy pusulalarının netleşmesiyle birlikte tarihi seçim için heyecan başladı.

Seçim yaklaşırken bir yandan da sokağın nabzı ölçülüyor..

Yapılan sokak röportajlarından biri ise dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kin kustu

Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nefretiyle sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada sıkça paylaşılan ve "Kanal Dünya" isimli Youtube kanalına konuşan kadın, görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adeta kin kusuyor.

"Allah Tayyip'in soyunu sopunu neslini yok etsin"

Kullanıcılar tarafından büyük tepki toplayan kadın, şu ifadeleri kullandı:

Allah AK Parti hükümetinin, Tayyip'in soyunu sopunu neslini yok etsin. Ona oy verenlerde 15 Temmuz’da ölen askerlerin kanında boğulsun. Ona oy verenler aynı depremzedelerden beter ölüme terk edilsin. Sinirlerim çok bozuk. 

Allah onun suratından zaten nurunu almış, aynı zebani gibi şeytan gibi surat vermiş. Bu kadar diyorum. O kadar doluyum ki, hangi birine konuşacak kelime bulamıyorum. O Tayyip kendi torunlarına gözü gibi bakıyor ya, o torunlarını parça parça Allah mezara koydurmayı nasip etsin.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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