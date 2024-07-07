Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayınlanan 5.7.2024 tarihli ve 27998389-010-06-02-3248709 sayılı Genelge ile 01/07/2024 – 31/12/2024 döneminde geçerli olan memur maaş katsayıları yeniden belirlenmiştir.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2024 TEMMUZ HESAPLAMA TABLOSU 2024 | Kıdem tazminatı ne kadar olacak, tavan ücreti ne zaman açıklanacak? Memur zammı ile belli oluyor: Gözler enflasyon oranlarında!

Numara : 11

Tarih : 5.7.2024

SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ

NO: 2024/11

KONU: Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi (41.828,42)

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayınlanan 5.7.2024 tarihli ve 27998389-010-06-02-3248709 sayılı Genelge ile 01/07/2024 – 31/12/2024 döneminde geçerli olan memur maaş katsayıları yeniden belirlenmiştir.

Dönem 01/07/2024 – 31/12/2024 Aylık Katsayısı 0,907796 Taban Aylık Katsayısı 14,208727 Yan Ödeme Katsayısı 0,287892

Buna göre 01/07/2024 – 31/12/2024 döneminde uygulanacak; Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Zammı Tutarı aşağıdaki şekilde olacaktır.

1) 2024 Yılının İkinci Döneminde Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı

Dönemi Tutarı (TL) 01/07/2024 – 31/12/2024 41.828,42

Kıdem Tazminatı Hesaplama Tablosu için tıklayınız.

1.1) Hesaplanışı:

Kıdem tazminatı tavan tutarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir.

Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır:

Aylık Gösterge X Aylık Katsayısı Ek Gösterge X Aylık Katsayısı Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi X Aylık Katsayısı Taban Aylık Göstergesi X Taban Aylık Katsayısı (Aylık Gösterge + Ek Gösterge) X Aylık Katsayısı X (% 215)

Bu çerçevede kıdem tazminatı tavanı aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır;

1.500 X 0,907796 = 1.361,694 8.000 X 0,907796 = 7.262,368 500 X 0,907796 = 453,898 1.000 X 14,208727 = 14.208,727 (1.500+8.000) X 0,907796 X (% 215) = 18.541,733 Toplam 41.828,42

2) 2024 Yılının ikinci Döneminde Uygulanacak Azami Çocuk Yardımı

Dönemi 0 – 6 Yaş Tutarı (TL) 6 Yaşından Büyükler (TL) 01.01.2024 – 31.12.2024 453,90 226,95 Hesaplama şekli (500 x0,907796) (250x0,907796)

27998389-010-06-02-3248709 sayılı Genelge

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

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