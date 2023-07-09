YKS KALDIRILACAK MI
YKS KALDIRILACAK MI
0
0
0
0
0
0
ASGARiüCRETZAM
ASGARiüCRETZAM
0
0
0
1
bayram
bayram
0
1 Mayıs
1 Mayıs
0

Kendisini rahatsız eden eski sevgilisini sokak ortasında vurup öldürdü

Aydın'da E.A. isimli kadın, kavga ettiği eski sevgilisini sokak ortasında silahla boğazından vurdu. Olay sonucunda yaralanan şahıs hastanede hayatını kaybetti, E.A. ise gözaltına alındı. M.T'nin daha önce de E.A'yı rahatsız ettiği ve hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.

Kendisini rahatsız eden eski sevgilisini sokak ortasında vurup öldürdü
Kamusaati
Kamusaati
09 Temmuz 2023 Pazar 23:15

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde E.A. isimli bir kadın, kavga ettiği eski sevgilisi M.T.'yi sokak ortasında silahla boğazından vurarak öldürdü. M.T'nin daha önce de E.A'yı rahatsız ettiği ve hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.

Olay, Kuşadası ilçesi Hacıfeyzullah Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.A. isimli bir kadın Yedieylül İlkokulu önünde eski sevgilisi olduğu öğrenilen M.T. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce E.A., yanındaki silahla M.T.'yi vurdu. Boğazından vurulan M.T. kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan M.T.'yi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. M.T., müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Eski sevgilisini vuran E.A. isimli kadın Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

M.T'nin daha önce de E.A'yı rahatsız ettiği ve hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekiplerince yapılan incelemede E.A.'dan alınan silahın yanı sıra vurulan M.T.'nin aracından da ayrı bir silah bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
1000'e yakın heyelan yaşandı, 1 can kaybı var! 30 il için sarı ve turuncu kodlu yağış uyarısı
1000'e yakın heyelan yaşandı, 1 can kaybı var! 30 il için sarı ve turuncu kodlu yağış uyarısı
0
Tabeladaki rakam keyif kaçıracak! Benzin, motorin ve oto gaza bu gece KDV zammı geliyor
Tabeladaki rakam keyif kaçıracak! Benzin, motorin ve oto gaza bu gece KDV zammı geliyor
0
Yüzde 25'lik zam sonrası emeklilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! 2 istekleri var
Yüzde 25'lik zam sonrası emeklilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! 2 istekleri var
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.