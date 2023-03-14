Kemal Kılıçdaroğlu: HDP'nin Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim

EYT ile ilgili son dakika açıklaması geldi. EYT'li milyonlarca vatandaşa çift maaş fırsatı geldi. EYT'liler hem emekli olup hem de işyerlerinde çalışmaya devam edebilecekler. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası kapsamında emeklilik başvurusu yapan çalışanların, işten ayrılış işlemlerinin “8” numaralı kod üzerinden yapılmasına dikkat etmesi gerekiyor. Emekli aylığını alıp işe devam etmek isteyen çalışanlar, aylık bağlama işlemlerinin tamamlanmasını beklemeden, başvuru işleminin ertesi günü işbaşı yapabilecek. Öte yandan hem işverenlerin hem de çalışanların kafasında birçok soru işareti var. Bu noktada hak kaybı oluşmaması için neler yapılması gerektiği ve işçi-işveren anlaşmazlığının çözümünde rol oynayan önemli faktörler uzmanlar tarafından açıklandı. İşte EYT milyonları merak ettiği detaylar...