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Kemal Kılıçdaroğlu: Aday olursam kazanırım

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın adayı olursa seçimi kazanabileceğini, bunu anketlerde gördüklerini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu: Aday olursam kazanırım
Kamusaati
Kamusaati
30 Ocak 2023 Pazartesi 12:28

Türkiye'nin gündeminde cumhurbaşkanlığı seçimi var.

Bu kapsamda muhalefetin adayı merak konusu.

Adaylık konusunda büyük bir çekişmenin yaşandığı 6'lı masada 13 Şubat'ta adayın belirlenmesi beklenirken en güçlü aday adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'de Lider Masası programına konuk oldu.

"Erdoğan'ın karşısında seçimi kazanabilir misiniz?"

Gündeme ilişkin birçok konunun ele alındığı programda, Kılıçdaroğlu'na aday olması durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'In karşısında seçimi kazanıp kazanamayacağı da soruldu.

"Anketlerde gördük kazanabiliyorum"

Kılıçdaroğlu; seçimi kazanabileceğini, bunu önlerine gelen son anket sonuçlarından görebildiklerini söyledi.

İttifak ortağı İyi Parti Lideri Meral Akşener'in, anketlerde kazanamadığı için Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığı kamuoyu tarafından bilinen bir gerçekken CHP Lideri şöyle konuştu:

"Kazanılabilir tabii. Bütün anketler bunu gösteriyor zaten. Bütün mesele bizim kararlılıkla bu ülkeye demokrasiyi, insan haklarını getireceğiz, yoksulluğu tarihe gömeceğiz gibi iddialarımız var zaten."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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