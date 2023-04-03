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Kayseri, Bingöl, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman da afet bölgesi ilan edildi

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde yıkıma neden olmuştu. Bu illerin yanı sıra alınan son karara göre Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman da afet bölgesi ilan edildi.

Kayseri, Bingöl, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman da afet bölgesi ilan edildi
Kamusaati
Kamusaati
03 Nisan 2023 Pazartesi 16:19

Kahramanmaraş merkezli depremler Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'da yıkıma neden olmuştu. Bu kentlerde binlerce insanımız hayatını kaybederken pek çok yapı da kullanılamaz hale geldi.

6 İL DAHA AFET BÖLGESİ SAYILACAK

Son olarak AFAD, 6 Şubat depremi nedeniyle Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde, Batman'ın da afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

"BU İLLERDE DE HASAR GÖREN BİNALAR OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR"

AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem afetleri nedeniyle yaşanan yıkım ve can kayıpları üzerine, 11 ilimiz ve Sivas ili Gürün ilçemiz Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak kabul edilmiştir. Söz konusu depremler 11 ilimiz dışındaki bazı illerimizi de etkilemiş olup, hasar tespit çalışmaları neticesinde; Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman illerimizde yer alan bazı yerleşim birimlerinde az, orta veya ağır derecede hasar gören binalar olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, bahsi geçen illerimizde hasar meydana gelen binaların bulunduğu yerleşim yerleri de Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kabul edilmiştir."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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