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Karşı mahalle birbirini yiyor

Kemalcilerin, Meralcilerin, Muharrem İncecilerin demokrasi kültüründen uzak mahalle kavgasına tanık olun.

Karşı mahalle birbirini yiyor
Kamusaati
Kamusaati
04 Mart 2023 Cumartesi 16:32

Sosyal medyada cesaret gösterip şunu yazmaya kalkan biri anında linç ediliyor.

“Meral Akşener haklı, defalarca seçim kaybetmiş bir liderle neden bir daha deniyoruz”.

Böyle bir gerçeği dile getirdiğinizde Kemalciler hop oturup hop kalkıyor.

Muharrem İnce’nin şahsıyla ilgili bir tweet atmaya kalkanlara; bunlara hiç mi hiç tahammülleri yok.

Yok oyları bölüyormuş, yok iktidarın ekmeğine yağ sürüyormuş. Hakaretler, küfürler buraya yazılamayacak kadar ağır.


 


Kaynak: Kamu Saati Özel
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