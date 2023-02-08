Karadeniz'in Nene Hatunları, yardım çuvallarını sırtında taşıyor

Doğu Karadeniz'de yaşlı teyzelerimiz, depremzedelere gönderilecek yardım çuvallarını kar kış demeden merkezlere taşıyor.

Türkiye, depremzedelerin yaralarını sarmak için 7'den 70'e seferber oldu.

Ülkenin her yerinde deprem bölgelerine yardım yağıyor.

Son olarak Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Doğu Karadeniz Bölgesi’nden Trabzon, Giresun, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt’ta yardım seferberliği sürdürülüyor.

Türkiye depremzedeler için tek yürek oldu

Yardım toplayanlar, soğuk hava şartlarıyla mücadele eden depremzedelere kışlık giyecek, battaniye, elektrikli ısıtıcı, yatak, bebek maması gibi ihtiyaç malzemelerini bölge illerinde valilik koordinasyonunda oluşturulan ‘Deprem Yardımları Toplama ve Koordinasyon Merkezi’ne teslim ediyor.

Karadenizli teyzeler kar kış demeden çuvalları sırtladı

Öyle ki yaşları ilerlemiş olan teyzelerimiz de deprem bölgesine şifa olabilmek için yardım çuvallarını sırtlıyor.

Teyzelerimiz, kıyafet, yiyecek gibi ihtiyaçları yükledikleri çuvalları sırtlarında taşıyarak kar kış demeden merkeze ulaştırıyor.

Objektiflere yansıyan görüntüler ise görenleri duygulandırıyor.

Nene Hatunlarımız...

Yardım duyarlılığını yansıtan fotoğrafları sosyal medyadan paylaşanlar, özellikle yaşlı kadınlara ‘Nene Hatun’ benzetmesinde bulunuyor.

İşte kenetlenen Türkiye'den yardım çuvallarını sırtlayan 'Nene Hatunlarımız'...