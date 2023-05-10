700 bin kamu işçisini ilgilendiren pazarlık sona erdi. Tarafların pazarlıkları sona erdikten sonra sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Peki, Kamu işçisine refah payı verildi mi, en düşük kamu işçisi maaşı ne kadar oldu? Kamu işçisi maaşına refah payı dahil mi?

Kamudaki 700 binden fazla işçinin zam pazarlığında taraflar bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan ve TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ile görüştü ve 700 bin işçinin zam oranı açıklandı.

Kamu işçisine refah payı verildi mi, en düşük kamu işçisi maaşı ne kadar oldu? 700 bin işçinin zam oranını açıkladığı konuşmasında Başkan Erdoğan "Bu toplu iş sözleşmesi çerçevesiyle, refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz, böylece en düşük kamu işçisi ücretini 15 bin liraya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

İşçileri temsil eden Türk-İş ve Hak-İş'in ortak talebi, "aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, bunun yapılmasının ardından bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi" olarak öne çıkıyordu.

Taban ücret artışı ve refah payının eklenmesinden sonra ise birinci 6 ay için yüzde 45, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylar için yüzde 5'er zam ve enflasyon farkı isteniyordu.