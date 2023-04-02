KAMU İŞÇİLERİ TOPLU SÖZLEŞME 2023 Ek zam gelecek mi? Kamu Çerçeve Protokolü Detayları

Kamu işçileri toplu sözleşme süreci için son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Türk-İş ve Hak-İş'in taleplerinin yer aldığı ortak talep metni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve işçi sendikası TUHİS'e iletildi. Peki, kamu işçileri toplu sözleşme ne zaman yapılacak? 700 bin işçiye ek zam yapılacak mı? İşte, o toplu sözleşme hakkında merak edilen bazı bilgiler

Kamu işçileri toplu sözleşmesi ile kamuda çalışan 700 bin işçinin 2023 ve 2024 yılı maaş zamları için ortak talep metni oluşturuldu. Kamu Çerçeve Protokolü ortak talep metni Türk-İş ve Hak-İş tarafından bakanlık ve TUHİS'e iletildi. Sözleşme talebine göre, kamu işçilerinin minimum maaşının brüt 15 bin TL'ye çekilmesi hedefleniyor.

Sözleşme metninde yer alan bazı bilgiler şu şekilde;

I. TABAN ÜCRET



Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihinde aylık brüt çıplak ücretleri; 15.000 TL'nin altında

olan işçilerin aylık brüt çıplak ücretleri 15.000 TL'ye çekilmiştir.



II. REFAH PAYI



İşçilerin ücretleri birinci fıkradaki taban ücrete çekildikten sonra bütün ücretlere %15 (On beş) oranında

refah payı ilave edilecektir.



III. ÜCRET ZAMLARI



a) Birinci Yıl Birinci Altı Ay Zammı:



İşçilerin ücretleri (I) fıkradaki taban ücrete çekildikten ve (II) fıkradaki refah payı ilave edildikten sonra,

toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihindeki (aylık/günlük/saatlik) brüt çıplak ücretlerine,

yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere birinci altı ay için yüzde 45 (kırkbeş) oranında zam

yapılacaktır.



b) Birinci Yıl İkinci Altı Ay Zammı:



İşçilerin 01.07.2023 tarihinde aldıkları brüt çıplak ücretlerine (aylık/günlük/saatlik), birinci yıl ikinci altı

ayının birinci gününden geçerli olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumunun 2003—100 Temel Yıllı Tüketici

Fiyatları Türkiye Geneli, Haziran 2023 indeks sayısının Aralık 2022 indeks sayısına değişim oranının % 5

(Beş) fazlası oranında zam yapılacaktır.



c) İkinci Yıl Birinci Altı Ay Zammı:



İşçilerin 01.01.2024 tarihinde aldıkları brüt çıplak ücretlerine (aylık/günlük/saatlik), ikinci yıl birinci altı

ayının birinci gününden geçerli olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumunun 2003—100 Temel Yıllı Tüketici

Fiyatları Türkiye Geneli, Aralık 2023 indeks sayısının Haziran 2023 sayısına değişim oranının % 5 (Beş)

fazlası oranında zam yapılacaktır.



d) İkinci Yıl İkinci Altı Ay Zammı:



İşçilerin 01.07.2024 tarihinde aldıkları brüt çıplak ücretlerine (aylık/günlük/saatlik), ikinci yıl ikinci altı

ayının birinci gününden geçerli olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumunun 2003—100 Temel Yıllı Tüketici

Fiyatları Türkiye Geneli, Haziran 2024 indeks sayısının Aralık 2023 sayısına değişim oranının % 5 (Beş)

fazlası oranında zam yapılacaktır.



NOT: Yukarıda belirlenen zam oranları 01.01.2023 yürürlük süreli toplu iş sözleşmeleri içindir. Her toplu

iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç süresi esas alınarak madde metinleri ayrıca düzenlenecektir.